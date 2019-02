Objekte vom 19. Februar 2019

Bei dieser Lampe handelt es sich um eine berühmte Kaiser Idell-Tischlampe, deren Bezeichnung sich aus den Namen von Christian Dell und der Firma Kaiser zusammensetzt. Der gelernte Silberschmied Christian Dell arbeitete von 1922 bis 1925 als Werkmeister am Bauhaus Weimar, wo er mit der Gestaltung von Leuchten für die industrielle Produktion begann. Dabei kam ein frühes Modell aus dem Jahr 1926 in die Sammlung des MoMa, des Museums of Modern Art in New York. Die in Bauhaus-Tradition auf's wesentliche reduzierte und funktionale Schreibtischleuche des Designers Christian Dell wurde unter dem Namen Kaiser-Idell ab den 1930er Jahren von der Firma Kaiser, Gebr. Kaiser & Co. Leuchten KG, produziert und gilt als Designklassiker. Die einfache, aber stabile Konstruktion besteht eigentlich nur aus zwei Kippgelenken und einem Lampenschirm.



Das vorliegende Stück mit der Bezeichnung "Original Kaiser Idell" und der Modellnummer 6556T gab es in verschiedenen Ausführungen. Die lackierten Stücke wurden teilweise aus Aluminium gefertigt. Aktuell läuft der Vertrieb von nachgebauten Lampen über die Firma Hansen. Diese funktionstüchtige Kult-Lampe aus den 1940er bis 1950er Jahren, die klassische Alters- und Gebrauchsspuren aufweist, ist ein sehr bekanntes und geläufiges Modell von Kaiser Idell, das aktuell noch sehr häufig zu finden ist.