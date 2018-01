Objekte vom 19. Januar 2018

Bei dem vorliegenden Stück handelt es sich um eine so genannte Spindeltaschenuhr au dem späten 18. Jahrhundert, das Uhrwerk könnte sogar noch etwas älter sein. Die Spindelhemmung ist die älteste Uhrenhemmung überhaupt. Der Nachteil an Spindeluhren ist, dass sie recht störanfällig sind und baubedingt recht ungenau laufen. Somit können sie bis zu fünf Minuten von der tatsächlichen Zeit abweichen. Die Spindelhemmung wurde bei Taschenuhren bis in das erste Drittel des 19. Jahrhunderts verwendet. Danach wurden sie durch ganggenauere, neu entwickelte Hemmungen ersetzt.



Das vorliegende Stück wurde eindeutig in England gefertigt. Laut Punzierung ist der Herstellungsort London. Gefertigt wurde das Außengehäuse der Uhr aus 750er Gold, der Deckstein ist eine Diamantrose. Das Ziffernblatt ist mit römischen Ziffern besetzt und in der Mitte guillochiert. Die Uhr, die immer noch in gutem Zustand ist, stammt aus der Uhrenmacherschmiede von "Henry Jefferys & John Ham", die ihren Sitz am Salisbury Square in London hatte.

Bildquelle: ZDF