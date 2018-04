Objekte vom 19. Juli 2017

Dargestellt ist Christus mit Dornenkronen und angedeutetem Mantel, wie er in den typischen „Ecce Homo“-Bildwerken zu finden ist. Das weibliche Pendant-Bild zeigt wohl eher eine Maria Magdalena als eine Mutter Gottes.



Stilistisch erinnern die Darstellungen an Werke der italienischen Hochrenaissance, was gut zur Jahreszahl unter dem Christuskopf passt. Diese datiert die Objekte auf die 1860er Jahre. Zudem könnte die undeutliche Signatur ein italienischer Name sein. Es ist kein Elfenbein, auch wenn der warme Farbton in diese Richtung weist, stattdessen handelt es sich um Alabasterguss.

Bildquelle: ZDF