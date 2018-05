Objekte vom 19. Juni 2017

Die hier angebotene Figur „ Mädchen mit Hund“ stammt aus der Manufaktur Goldscheider. Friedrich Goldscheider gründete seine Firma 1885 in Wien und beeinflusste mit seinen kunstvoll ausgeführten Keramik-, Bronze- und Alabasterobjekten maßgeblich das Bild der Epochen von Historismus bis Jugendstil und Art Nouveau.



Auf der Unterseite befinden sich neben dem Aufkleber von Goldscheider noch weitere Stempel, unter anderem "Goldscheider Wien - Made in Germany". Aufgrund der finanziell angespannnten Lage in den 50er Jahren, wurden Goldscheider-Modelle in Lizenz nach Deutschland verkauft. Typisch für die Zeit der 50er Jahre ist die Kleidung des Mädchens, sowie auch der kleine Hund, eine der berühmtesten Darstellungen von Goldscheider.



Die Goldscheider-Figur befindet sich in einem perfekten Zustand und ist ein repräsentatives Dekorations-Stück dieser Zeit.

Bildquelle: ZDF