Objekte vom 19. Juni 2019

Der 10 Mark-Schein mit dem Aufdruck "Banknote" und "Bank Deutscher Länder" stammt aus der Serie 1949 und weist als Besonderheit die seltene Seriennummer "N7777777W" auf. Die andere Seite zeigt mittig drei allegorische Figuren, die für die Industrie, die Gerechtigkeit und die Regierung stehen. Weiterhin ist mehrmals der Nominalwert "10" abgebildet sowie ein winziger Vermerk für eine Anfertigung in den USA von der American Banknote Company. Bei der Serie 1949 handelt es sich um die letzte Serie von Geld, das für die Bank Deutscher Länder in den USA gedruckt wurde. Die Besonderheit des in Folie verpackten kassenfrischen Geldscheins liegt darin, dass er zu keiner Zeit in Umlauf war und er mit der ungewöhnlichen siebenstelligen Kennnummer versehen ist. Aufgrund dieser Kriterien und des besonderen Kurses dürfte der 10 Mark-Schein für Geldscheinsammler interessant sein.