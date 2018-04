Objekte vom 19. März 2018

Das ganz besondere und sehr kleine Puppenstuben-Set aus lithographiertem Blech stammt von den Oro-Werken in Brandenburg an der Havel. Die spezielle Konstruktion, ein Ensemble aus sechs Räumen, kann beliebig zusammengesetzt werden, so auch die einzelnen Möbel. Das Blech-Puppenhaus stammt aus der Zeit um 1928 und wurde in nur kleinen Stückzahlen im Sechser-Set produziert.



Das seltene Set ist einrichtungsmäßig ganz im Stil der 20er Jahre gestaltet. Trotz einiger fehlender Teile befindet sich das gesamte Puppenhaus in einem nahezu perfekten Erhaltungszustand und dürfte auch entsprechend gut verkäuflich sein.



Bildquelle: ZDF