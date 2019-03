Objekte vom 19. März 2019

Das Schmuckset besteht aus einem Goldring in Navetteform und einem hohlgearbeitetem Silber-Armreif aus zwei Hälften, die innen und außen getrieben und dann zusammengelötet wurden. Die Oberfläche ist zusätzlich schwarz emailliert und mit einem Bouquet aus Zweigen verziert. Dabei sprechen die Gestaltungen der einzelnen Zweige für unterschiedliche Symbolik. So steht die Ähre für Auferstehung, die stilisierten Maiglöckchen für den Frühlling und für Vorboten einer neuen Liebe, aber als giftige Pflanze auch für das bittere Ende einer Liebe. Das Vergißmeinnicht könnte wörtlich genommen auf das Vergangene und auf Trauer hinweisen. Der gestempelte kleine Löwe ist eine Bildmarke aus Österreich, die Kennziffer mit der Zahl "4" steht für eine 750er Silberlegierung und das kleine "a" verweist auf den Herkunftsort in Märisch-Trübau in Böhmen, im heutigen Tschechien. Demnach kann die Herstellungszeit des antiken und schönen Armbands auf die Jahre um 1867 bis 1872 festgelegt werden.



Goldring in Navetteform: 1890-1910, Diamanten im Altschliff:

Der in Navetteform gefertigte Ring in Navetteform hat einen gelbgoldenen Reif aus vermutlich 585er Gold und einen Ringkopf aus Silber. Zwischen den fein gesägten Krappen mit pavé gesetzten Altschliffdiamanten befinden sich kleine und polierte Körner, die für einen wunderbaren Glanz sorgen. Der sehr attraktive und antike Ring dürfte in der Zeit zwischen 1890 bis 1910 gefertigt worden sein. Die eingravierte Zahl "336" weist auf die Gesamtkaratzahl von 0,336 Karat hin.