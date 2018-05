Objekte vom 19. Mai 2018 (Wdh. v. 31.12.17)

Bereits 1885 stellte der Italiener Edoardo Bianchi in seinem Geschäft in Mailand die ersten Fahrräder her. Aus der kleinen italienischen Fahrradwerkstatt entwickelte sich ein erfolgreiches Unternehmen, auf dessen Rädern viele bekannte Radrennfahrer, wie beispielsweise Jan Ulrich, fuhren. Auch außerhalb des Radsports hat sich Bianchi einen bedeutenden Namen mit qualitativen, leichten, wendigen und schnellen Rädern gemacht.



Dieses Bianchi Rekord 920-Modell wurde zwischen 1986 bis 1987 hergestellt und zählt heute zu den begehrtesten Rädern mit Stahlrahmen. Die Celeste-Lackierung, die Kultfarbe des Herstellers "Bianchi", sowie die Tretlagergarnitur von "Campagnolo Victory" machen es zu einem Rennrad-Klassiker und zu einem begehrten Sammlerstück. An diesem Exemplar ist alles original, bis auf die Laufräder, bei der die Felgen von Ambrosio stammen.



Trotz einiger Gebrauchsspuren und Kratzer am Rahmen befindet sich dieses Rennrad in einem guten Zustand. Bemerkenswert ist neben der Original-Luftpumpe mit dem Aufdruck Bianchi auch der Sattel in Originalfarbe. Das Wappen mit einem Adler und der Aufschrift EDOARDO BIANCHI zeigt, dass es sich hier um eine alte Firma handelt, die es schon im 19. Jahrhundert gab.



Solche Fahrräder aus den 80er Jahren von Bianchi mit Originallack haben immer mehr an Popularität gewonnen und sind auf dem Fahrradmarkt sehr begehrt.

Bildquelle: ZDF