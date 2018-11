Objekte vom 19. November 2018

Das voluminöse und aus Schweinsleder gefertigte Nashorn mit einer Länge von fast zwei Metern ist ein äußerst stabil gebautes Sitzmöbel. Das Unterkonstrukt besteht aus Holz, das mit Holzwolle gefüllt und anschließend mit dem handgenähten Leder überzogen wurde. Der Entwurf stammt von Dimitri Omersa, der aus dem ehemaligen Jugoslawien stammt und in den 1950er Jahren nach England gezogen ist. Der dort im Lederhandel tätige Omersa erweiterte später die Produktpalette für das Angebot in Kaufhäusern mit eigenen Kreationen, zu denen unter anderem Elefanten, Esel, Giraffen und solche Nashörner in unterschiedlichen Größen gehörten. Das mitgebrachte Nashorn zählt zu den größten Ausführungen und dürfte in der Zeit von 1965 bis 1970 hergestellt worden sein. Verkauft wurden diese Objekte über das Kaufhaus "Liberty" in London und über "Abercrombie & Fitch" in New York.



Aufgrund des Naturmaterials Leder sind auf dem Nashorn schon einige Beschädigungen zu erkennen, auch der Schwanz fehlt komplett, was sich preismindernd auswirken könnte. Nichstdestrotrotz handelt es sich bei dem Nashorn aus Leder nicht nur um ein außergewöhnliches, sondern auch interessantes Sitzmöbel.