Objekte vom 19. Oktober 2017

Bei dieser Schildkröte handelt es sich um ein therapeutisches Spielzeug, das Kindern durch das Sitzen auf dem Tier zur Verbesserung des Gleichgewichtssinns helfen sollte.



Die Schildkröte wurde zwischen 1968 - 1972 von der Spielzeugproduzentin Renate Müller entworfen. Zu der Kollektionen gehören unter anderem auch ein Nilpferd und ein Nashorn. Gefertigt ist die Schildkröte aus Rupfenstoff, eine Art Jutestoff, und einer Lederapplikation auf dem Rücken. Im o.g. Zeitraum wurden diese Objekte von der Spielwarenbetrieb H. Joseph Leven KG, übrigens der Vater von Renate Müller, in Sonneberg in Thüringen produziert.



Heute sind die Tiere nicht mehr nur ein normales Spielzeug, sie gelten als Design-Objekte und werden sogar seit 2010 in Kunstgalerien in New York ausgestellt. Trotz der neu ersetzten Augen und kleinerer Gebrauchsspuren dürfte die Schildkröte ein interessantes Verkaufsobjekt sein.

