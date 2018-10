Objekte vom 19. Oktober 2018

Das mit "A. Kardin" signierte Bild verweist nicht wie vermutet auf einen Pariser Maler, sondern auf den deutschen Maler Alexander Kardin, der mit vollständigem Namen Alexander Maria Indrak (1917-1994) ) heißt und an der Kunstakademie in Berlin studiert hat. Laut rückseitigem Aufkleber wurde das Bild in einer Osnabrücker Galerei gekauft, wobei das Sujet Paris mit Notre Dame im Hintergrund, der gemächlich fließenden Seine und dem Blumenmarkt eine gewisse Ruhe und Friedlichkeit ausstrahlt. Bei dem verschwommen wirkenden Bild, Öl auf Leinwand, wurden mehrere Maltechniken verwendet, so wurde hier gespachtelt, gemalt, geschwämmelt und gewischt, was auch zu dieser ruhigen Stimmung beiträgt. Das hier mitgebrachte Bild dürfte Anfang der 1970er gemalt worden sein, was sowohl an der neuen Leinwand als auch dem neueren Rahmen zu erkennen ist.



Obwohl diese Art von Bildern mit solchen Motiven in hohen Stückzahlen gefertigt und gekauft wurden, handelt es sich hier um ein dekoratives und originales Ölgemälde aus den 1970er Jahren, das sich auch in einem sehr guten Zustand befindet.