Objekte vom 19. September 2018

Die Figurengruppe ist nach einem Entwurf des bekannten deutschen Bildhauers Prof. Peter Breuer entstanden. Dargestellt ist der kleine Amor, der von Venus ermahnt wird.



Die Figur ist in Bronze gearbeitet und auf einen großen quaderförmigen Sockel aus schwarzem Marmor aufgesetzt. Es findet sich kein Hinweis auf das Alter und ein Gießereistempel fehlt ebenfalls, was bei hochwertigen Produkten meistens der Fall ist. Man kann davon ausgehen, dass es sich hier um einen späteren Guss aus den 1950er Jahren handelt, der nicht mehr zu Lebzeiten von Prof. Peter Breuer entstanden ist.



Der Marmor ist an einigen Stellen an den Kanten abgebrochen, einige Partien sind verkratzt. Auch die Oberfläche der Bronze könnte in einem besseren Zustand sein.