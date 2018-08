Objekte vom 2. August 2018

Das hier vorliegende Modell ist eine sogenannte Additionsmaschine aus den USA. Der Aufdruck "Burroughs Detroit, Mich. U.S.A." verweist auf den Gründer der Firma William Seward Burroughs (1857 – 1898), einen US-amerikanischen Unternehmer und Erfinder einer Additionsmaschine, der auf Wunsch seines Vaters zunächst als Bankangestellter arbeitete und dabei monotone Additionsaufgaben in der Buchhaltung verrichten musste. Diese Tätigkeit inspirierte ihn dazu, eine neuere und verbesserte Rechenmaschine zu erfinden und auch zu bauen und deren Konzeption in erster Linie auf die schnelle Addition von Zahlenkolonnen ausgerichtet war. Das hier vorliegende Modell wurde zusätzlich mit einem Antriebshebel ausgestattet, der bei Betätigung den Rechenvorgang auslösen konnte. Das Prinzip geht auf die Jahre um 1910 zurück, wobei es sich bei diesem Exemplar laut Seriennummer um eines der ersten aus der Zeit um 1910 bis 1913 handeln dürfte.



Trotz sichtlicher Gebrauchsspuren befindet sich die antike Additionsmaschine in einem nahezu tadellosen und funktionstüchtigem Zustand und könnte zu Dekorationszwecken in Läden oder als ehemaliges Lehrmodell noch sehr interessant sein.