Objekte vom 2. Februar 2018

Die Geduldsflasche ist eine modellhafte Darstellung einer religiösen Szene, die in eine Flasche eingebaut wird. In diesem Fall sind Jesus am Kreuz, die heilige Pauline und die heilige Hedwig dargestellt. Zu Jesu Füßen befindet sich ein Altar, auf dem die Gaben für die Eucharistie zu erkennen sind. Die Komposition der Geduldsflasche hat keine bestimmte Bedeutung, sie dient lediglich einem dekorativen Zweck.



Die Kunst, Dinge in eine Flasche zu bringen, ist nahezu 300 Jahre alt. Im Allgäu und im Erzgebirge gab es schon damals die sogenannten "Eingerichte", auch Geduldsflaschen genannt. Mit der Herstellung solcher Stücke verdienten sich einfache Leute manchmal ein paar Groschen hinzu und vertrieben sich so die langen Winterabende.



Auf Grund der Materialien und des Aufbaus dieser mundgeblasenen Flasche, ist eine Datierung auf ca. 1850 bis 1860 denkbar. Für die Dekoration der Flasche wurden Kupferstiche, kleine Heiligenbilder und Stoffreste verwendet. Da Geduldsflaschen in gutem Zustand nur noch selten zu finden sind, handelt es sich hierbei um eine wahre Rarität.

