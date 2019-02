Objekte vom 2. Februar 2019 (Wdh. v. 24.01.2017)

Der vorliegende Flügelaltar stellt eine auf circa ein Drittel der Originalgröße reduzierte Kopie des berühmten "Genter Altars" dar. Das Original wurde von dem flämischen Maler Jan van Eyck (um 1390-1441) in Öl auf Holz geschaffen und im Jahr 1432 oder 1435 in der heutigen Genter St. Bavo-Kathedrale aufgestellt.



Das Doppel-Triptychon (ein dreiteiliges, aufklappbares Gemälde, das beidseitig bemalt oder bedruckt ist) entstand um das Jahr 1880 bis 1890. Das Altargemälde dürfte mal in einem Kloster oder in einer kleinen Kirche gestanden oder als Hausaltar gedient haben.



Die Gemälde sind jedoch nicht gemalt, sondern Drucke, die hinter Glas gesetzt wurden. Trotzdem handelt es sich um eine Rarität.

Bildquelle: ZDF