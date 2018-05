Objekte vom 2. Januar 2018

Die humorvoll gestaltete Figurengruppe in Form einer Plastik zeigt als Darstellung eine Centaurenfamilie, in der es offensichtlich Zoff gibt. Passend dazu trägt die nicht staffierte Porzellangruppe den Namen "Krach in der Centaurenfamilie", die aus den bekannten Schwarzburger Werkstätten für Porzellankunst in Unterweißbach stammt.



Auf dem Unterboden befindet sich neben dem Herstellerzeichen auch ein Pressstempel mit dem Schnürenden Fuchs, wobei die Gestaltung der Schriftmarke auf eine Ausformung aus dem Jahr 1918 sein könnte, der Entwurf aber aus dem Jahre 1915 stammt.



Am Beispiel einer ironisierten Centaurenmythologie zeigt die Darstellung ein Mischwesen aus Pferd und Menschenkopf. Zwischen dem verärgert wirkenden Vater und der verzweifelten Mutter sitzt ein kindlich wirkendes Wesen, hier ein bochsbeiniger Satyrn, der entspannt Panflöte spielt.



Die dekorative Porzellangruppe aus den Schwarzburger Werkstätten dürfte ein gefragtes Sammlerstück sein.



Bildquelle: ZDF