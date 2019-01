Objekte vom 2. Januar 2019

Der Name "Roma Hausmann & Co." auf dem Zifferblatt der Uhr weist auf einen renommierten Juwelier in Rom hin, der Uhren von LeCoultre verkauft hat. Bei diesem Exemplar handelt es sich um eine sogenannte Borduhr von LeCoultre, die bei Oldtimern, Flugzeugen und Schiffen bekannt war, wobei das vorliegende Stück aus einem Flugzeug stammen dürfte. Dabei wurde die Uhr mit fluoreszierenden arabischen Ziffern in einer speziellen Montur eingedrückt. Das schwarze Zifferblatt ist neben einer dezentralen Sekundenanzeige mit dem Schriftzug "LeCoultre" versehen, was herstellungsmäßig für die 1930er Jahre sprechen dürfte. Die aus Messing gefertigte Borduhr aus berühmten Haus, die über die Lünette aufgezogen wird, ist ein interessantes Sammlerstück.