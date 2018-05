Objekte vom 2. März 2018

Diese Art von Ansteckern mit Rosen werden unter Freimaurern zu unterschiedlichsten Jubiläen und feierlichen Anlässen verschenkt. Dabei gehören Rosen zu ihren wichtigsten Symbolen und werden zum Beispiel auch bei der Aufnahme eines neuen Bruders in die Loge als Begrüßung überreicht und später mit ins Grab gelegt. In diesem Fall waren die Anstecknadeln mit Rosen ein Geschenk zur Goldenen Hochzeit. Ganz symbolisch bekam die Ehefrau eine Anstecknadel mit zwei Rosen und der Ehemann eine mit einer Rose. Der Ursprung dafür liegt in der für Freimaurer wichtigen pythagoreischen Zahlensymbolik.



Ganz besonders schön ist das noch komplett erhaltene und unbeschädigte Original-Kästchen. Bei dem Material der Anstecker handelt es sich um 835er Silber, das vergoldet wurde, wobei diese typische Legierung für einen Herstellungszeitraum um die 60er Jahre spricht. Obwohl die beiden Anstecker vom Material her nicht sehr wertvoll sind, handelt es sich doch zusammen mit dem Original-Kästchen mit dem Freimaurerzeichen um interessante und besondere Erinnerungsstücke.



