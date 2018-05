Objekte vom 2. Mai 2018

Bei der mitgebrachten Spielzeugpuppe aus den 50er Jahren handelt es sich um eine originale "Bild Lilli", die ursprünglich eine Comic-Figur von Reinhard Beuthien war und in der Zeit von 1952 bis 1961 in der BILD erschien. Lilli wurde so beliebt, dass sich die Bildzeitung 1953 dazu entschied, eine Werbepuppe nach Lillis Vorbild produzieren zu lassen. Die Bild-Lilli ist übrigens das Vorbild der berühmtesten Puppe der Welt, die Barbie.



Daraufhin produzierte die Spielzeugfirma O. & M. Hauser in Coburg zwischen 1955 bis 1964 circa 130. 000 Exemplare. Die auf einem Holzsockel stehende Puppe war in einer durchsichtigen Plastikröhre mit der Aufschrift Bild Lilli verpackt und hatte eine Mini-Bildzeitung in der Hand. Typische Merkmale der blonden Lilli waren neben der auffälligen und schrägen Naht im Nacken auch aufgemalte Partien, wie das Gesicht, die Ohrringe und die Stöckelschuhe. Obwohl hier einige Originalteile fehlen, handelt es sich bei dieser Puppe in Originalkleidung um eine echte und unbespielte Bild-Lilli, die sich in einem perfekten Zustand befindet.



Bildquelle: ZDF