Objekte vom 2. Mai 2019

Das Schmuckkonvolut besteht aus vier einzelnen Stücken, einem Collier, einem Armband, einem Ring und einer Anstecknadel. Nach den Ausgrabungen der Städte Herculaneum und Pompeji in den 1830er Jahren waren diese Orte in Italien beliebte Anziehungsorte für viele Besucher, die natürlich gerne Souvenirs mitbrachten. Die schon damals in der Gemmenschneidekunst begabten Handwerker verwendeten dabei verschiedenfarbiges Lavagestein vom Vesuv, wobei die Gestaltung nach Vorbildern der ausgegrabenen Objekte erfolgte. So wurden unterschiedlichste Variationen von den beliebten Lava-Kameen angeboten und verkauft.



Die vorliegende Kombination stammt aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, circa zwischen den Jahren 1860 bis 1900. Als Untergrund der Kameen wurde vergoldetes Messing benutzt, das aber kaum noch erhalten ist. Bei dem Armband wurde wohl eine Zinklegierung unterlegt. Sehr schön ist die noch original erhaltene Schmuckschachtel, in dem das Collier und das Armband aufbewahrt wurde. Die Vertiefungen waren wohl für Ohrringe vorgesehen, von denen aus einem Gemmenohrring und anderen verfügbaren Ohrringen aus Schaumgold die Brosche gefertigt wurde. Aus dem zweiten Gemmenohrring wurde vermutlich in den 1970er Jahren der Witwenring gearbeitet, der aus zwei alten Eheringen aus 333er Gold mit persönlichen Gravuren besteht. Das sehr schöne Schmuckkonvolut aus antiken Kameen dürfte immer noch gut ankommen und ebenso gut tragbar sein.