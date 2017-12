Das vorliegende Armband ist vermutlich in den 40er- oder 50er-Jahren entstanden. Die eckigen Weißgold-Fassungen der Diamanten erinnern noch leicht an die Art-Déco-Zeit, während die massive Kettenverzierung an den Seiten typisch für die ab den 50er-Jahren beliebten breiten Gelbgoldarmbänder ist. Die Diamanten werden links und rechts von breiten Fuchsschwanzketten flankiert. Dieses Design ist eines der ältesten Kettenmuster und erfreut sich bis heute großer Beliebtheit. Geschlossen wird das Schmuckstück von einem Steckverschluss und zwei Sicherheitsachter. Vor Ort sollte versucht werden, die Punzen endgültig aufzulösen. Bei der Punzierung „14 K“ ist davon auszugehen, dass das Armband aus den USA stammt, da diese Stempelung dort gängig ist. In Europa hingegen ist diese Punzierung kaum gebräuchlich. In Europa wurde in der Regel aufwändiger und hochwertiger gearbeitet als in Amerika. Die Steine sind unterschiedlicher Qualität, einige Piqué-Steine sind auch darunter.

Bildquelle: ZDF