Objekte vom 2. November 2018

Bei diesem Instrument handelt es sich um ein sogenanntes stummes Klavier, mit dem ein Pianist die Anschläge und die Technik üben kann. Moderne Exemplare sind die elektrischen Klaviere, die mit einem Kopfhörer benutzt werden können. Dieses Klavier mit dem Aufdruck "Virgil Perfected Practice Clavier London & Berlin", weist ebenfalls auf ein Übungsklavier hin, das auf einer Erfindung von Almon Kincaid Virgil aus New York im Jahr 1896 beruht und laut rückseitigem Vermerk im Jahr 1888 und 1892 in verschiedenen Ausführungen patentiert wurde. Die Klaviatur, die hier schon mit Kunststofftasten versehen ist, wurde circa um 1901 bis 1905 hergestellt. Interessanterweise wurde dieses Exemplar aus Eschenholz laut seitlichem Aufdruck "Made in Berlin" in Deutschland gefertigt. Leider sind auf der Oberfläche Wasserflecken zu erkennen, die vermutlich von Blumenvasen stammen könnten.



Dieses noch häufig in den USA zu findende dekorative stumme Klavier "Virgil Practice" dürfte aber auch hier noch ein interessantes Liebhaberstück sein.