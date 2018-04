Objekte vom 2. Oktober 2017

Das Gemälde, ausgeführt in Öl auf Leinwand, mit Originalrahmen, stammt von dem deutschen Maler Friedrich Fehr (1862 – 1927). Er gehörte eher zu den vielseitigen Künstlern, auch in Bezug auf seine Malweise. Sein Oeuvre umfasst Porträts, Landschaften, Interieurs und auch Genrebilder, v.a. aus dem Soldatenalltag.



Das Bild ist unten rechts signiert und datiert mit "Friedrich Fehr 1924". Es handelt sich also um ein recht spätes Bild. In diesem Jahr ging er auch in den Ruhestand und zog mit seiner Familie nach Bayern. Auf dem Bild soll der Rittner Hof im Karlsruher Stadtteil Durlach zu sehen sein. Geographisch könnte dieses Bild auch in den bayerischen Raum passen.



Es handelt sich handwerklich um ein gut ausgeführtes Bild. Das Bildthema ist etwas alltäglich. So ganz ist eine Handschrift des Malers nicht zu erkennen. Das Gemälde hat eine kleine Beschädigung, die aber gut restauriert wurde. Es gibt durchaus einen Sammlerkreis für diese Genrebilder.

