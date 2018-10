Objekte vom 2. Oktober 2018

Bei den beiden Steinzeug- oder Keramikkrügen handelt es sich um Bierkrüge. Unter dem Krug (l.) mit schönen weißen Monturen befindet sich neben dem Firmennamen Villeroy & Boch auch die Firmenmarke, die in dieser Art zwischen 1885 bis circa 1910. verwendet wurde. Bei diesem sehr schön verzierten Stück in Wedgewoodform wurden die Dekore reliefartig aufgesetzt. Auf dem Krug befindet sich weiterhin der Trinkspruch "Bei Singen und Sagen, nach Mühen und Plagen, tut jeder sich laben, an Gottes herrlichen Gaben". Zur gleichen Zeit waren auch diese gegossenen Deckelmonturen aus Zinn sehr verbreitet, wobei dieser Deckel bereits nachgelötet wurde.



Der etwas schlichter gestaltete Krug (r.) mit dezenter Ornamentik zeugt nicht mehr von so aufwendiger Gestaltung und war wohl Gebrauchssteinzeug für die alltägliche Nutzung. Der reichlich markierte Unterboden mit der Schlossmarke zeigt weiterhin die Angaben "Bavaria, Mettlach VB (Villeroy & Boch), "Ges.Gesch." (gesetztlich geschützt), sowie Patentangaben für den Export in die USA und "Made in Germany". Die Zahl "3344" war vermutlich die Modellnummer. Die Markierung in dieser Form wurde von 1904 bis 1910 verwendet und ist somit auch die Herstellungszeit. Die beiden schönen und antiken Bierkrüge von Villeroy & Boch befinden sich in einem recht guten Zustand und dürften aufgrund der unterschiedlichen Gestaltungen noch interessierte Käufer finden.