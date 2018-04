Objekte vom 2. September 2017 (Wiederholung vom 05.09.2016)

Hier handelt es sich mit Sicherheit um Schmuck aus dem 19. Jahrhundert, allerdings sind hier nur die Schließe und der Anhänger alt, die Perlen sind neu.



Schließe und Anhänger sind auf die Zeit um 1870 zu datieren. In der Mitte befindet sich ein Almandin, ein Mineral aus der Gruppe der Granate, rundherum sind in einer großen silbernen Fassung mehrere Altschliffdiamanten gesetzt.



Der volle Diamantenbesatz ist typisch für diese Zeit, denn im gleichen Zeitraum wurden neue Diamantvorkommen in Südafrika entdeckt, mit denen Diamantschmuck vermehrt aufkam.



Ursprünglich bestand das Collier vermutlich aus Naturperlen, die später ausgetauscht wurden. Die jetzigen Süßwasserperlen sind neu und wurden in späterer Zeit ersetzt.



Bildquelle: ZDF