Objekte vom 20. April 2018

Der Spielautomat, der auch unter dem Namen "Einarmiger Bandit" oder "Slotmachine" bekannt ist stammt von der Firma Mills Novelty Company. Mit dem Münzeinwurf von 5 Cent-Stücken und dem Herunterdrücken des Hebels wird das Gerät in Gang gesetzt. Über die Leuchtanzeige wird dann der Betrag des Gewinns angezeigt und im unteren Fach ausgeschüttet.



Mills Novelty Company, Inc.: Die Firma aus Chicago war einst die größte Münzautomatenfirma in den USA



Das vorliegende Modell "21 Bell-O-Matic" mit sehr schöner Glasmalerei stammt laut Seriennummer und Jahreszahl aus dem Jahr 1963. In den 1980er Jahren wurde die Produktion der Spielautomaten aber eingestellt. Insgesamt befindet sich der Spielautomat in einem recht guten Zustand und ist voll funktionstüchtig.

Bildquelle: ZDF