Objekte vom 20. April 2019 (Wdh. v. 03.02.2017)

Bei diesen sechs Figuren der Salamander AG handelt es sich um den Feuersalamander Lurchi und seine Freunde Frosch Hopps, Zwerg Piping, Mäusepiep, Igelmann und die Gelbbauchunke Unkerich.



Die Comicfigur des Feuersalamanders Lurchi wurde 1936 von der Salamander Schuhgesellschaft zu Werbezwecken für Kinderschuhe eingesetzt. Bekannt wurde Lurchi vor allem in den 1950er Jahren durch die beliebten Heftchen "Lurchis Abenteuer und Reisen in alle Welt". Später folgen weitere Fanartikel des Salamanders.



Die etwa dreißig Zentimeter großen und beweglichen Plastikfiguren wurden in den 1970er und 1980er Jahren auch in den Läden verkauft.



Für Werbefiguren gibt es immer einen Sammlermarkt, auch wenn diese Figuren keine Raritäten sind.

Bildquelle: ZDF