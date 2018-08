Objekte vom 20. August 2018

Das große Bild mit einer sehr glatten Leinwand wurde circa in den 1960er bis 1970er Jahren auf eine Hartfaserplatte montiert, was aber auch mit einer Doublierung möglich gewesen wäre.



Doublieren/Dublieren: das Verstärken einer Leinwand durch das Daraufleimen eines zweiten, stabileren Materials



Laut Signatur "C. Bimermann" und Datierung "Df.1884" wurde das Bild von Caesar Bimmermann (1821 - 1890) im Jahr 1884 in Düsseldorf gemalt, der Rahmen ist nicht original. Ganz herausragend an diesem qualitätsvollen Bild ist die sehr feine Darstellung der Bäume in einem rückseitig genauer bezeichnetem Wald, dem "Reichswald in Cleve". Der Künstler hat in seiner Zeit stets an großen Kunstausstellungen in Hamburg und Düsseldorf teilgenommen, was dazu beigetragen hat, das besonders die großformatigen Bilder mit seinen beliebten OEuvres gut verkauft werden konnten. Das stimmungsvolle Winterbild mit einer Gruppe von Jägern und Tieren sowie einer perfekten Lichtgestaltung im Hintergrund dürfte besonders bei Winter-Liebhabern auf großes Interesse stoßen.