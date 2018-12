Objekte vom 20. Dezember 2018

Das mit "C. Schleisner Copenhagen 1851" signierte und datierte Bild, Öl auf Leinwand, das von dem dänischen Maler Christian Andreas Schleisner stammt, ist rückseitig auf einem Zettelchen mit mehreren Informationen und Anmerkungen von Christian Schleisner versehen. So befindet sich dort unter anderem auch eine Beschreibung und der Titel des Bildes "Seeleute bei Spiel" und eine damalige Preisanangabe von 50 Friedrich d'Or, eine Goldmünze und eine Währungseinheit, die um 1741 eingeführt und bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts verwendet wurde. Ein weiterer Vermerk weist darauf hin, dass das Bild in Insbruck verkauft und verlost wurde. Der in Kopenhagen geborene Christian Schleisner (1810 - 1892) war ein in Skandinavien bekannter Maler, der aber später der dänischen Künstlerkolonie in München folgte und dadurch auch an alpenländischen Ausstellungen teilnehmen konnte.



Die wunderbare und detailgetreue Darstellung im Stil des Biedermeier zeigt eine sehr naturalistische Szenerie in einem Wirtshaus, bei der drei jünger und fröhlich wirkende Seeleute beim Kartenspiel verweilen. Im Hintergrund befindet sich schemenhaft die Gestalt einer Frau mit Haube im langen Kleid. Sowohl das sehr gut erhaltene Bild befindet als auch der Rahmen befinden sich im Originalzustand.