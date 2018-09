Objekte vom 20. Februar 2018

Die durch eine Glasscheibe geschützte und in einen Mahagoni-Holzkasten eingebaute Wetterstation verfügt gleich über mehrere meteorologische Messinstrumente, unter anderem ein Quecksilber-Barometer zum Luftdruckmessen und ein Thermometer mit Angaben in Fahrenheit und Celsius.



Bei dem oben gut lesbaren Namen "Admiral Fitzroy" handelt es sich um den bekannten britischen Marineoffizier und Meteorologen Robert FitzRoy (1805 - 1865), der von 1831 bis 1836 Kapitän des Schiffs HMS Beagle war, ein Forschungsschiff, an dem auch der berühmte Theologe und Naturwissenschaftler Charles Darwin an Bord war. In der Wetterstation befindet sich auch ein Sturmglas, das es bereits ab circa 1750 auf den damaligen Segelschiffen gab und auch Fritzroy-Sturmglas oder Campherglas genannt wird, mit dem angeblich Stürme oder Schlechtwetterfronten angezeigt werden konnten.



Bei dem vorliegenden Exemplar mit englischer Beschriftung sind allerdings neuere Verarbeitungen und nahezu unversehrte Messinstrumente zu erkennen, die nicht älter als 30 bis 40 Jahre alt sind und vermutlich in großen Stückzahlen produziert wurden. Die dekorative und funktionstüchtige Wetterstation mit einer ursprünglich interessanten Geschichte ist aber weder eine Antiquität noch eine Rarität.



