Objekte vom 20. Februar 2019

Der mitgebrachte Motoracer, Modell "Motodrill 1006", von Schuco stammt laut Aufdruck "Made in U.S. Zone" aus der Besatzungszeit zwischen 1945 bis 1949 stammen. Die Patentangaben auf der Unterseite weisen darauf hin, dass es auch für den Export nach Frankreich und in die USA bestimmt waren. Das aus Blech gefertigte Stück läuft über ein Federwerksantrieb und wird mit einem Schlüssel aufgezogen, der hier aber nicht original ist. Aufgrund eines größeren und eines kleineren Rads befindet sich das Motorrad immer in eine Schieflage, womit es stets im Kreis fahren kann. Sehr schön an diesem Modell ist auch der verchromte Tank.



Bis auf die etwas ledierte Bremse befindet sich das lithographierte Blechspielzeug in einem perfekten Erhaltzungszustand, was für die riesige Sammlergemeinde für Spielzeug aus der Besatzungszone ein Knaller sein dürfte.