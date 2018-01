Objekte vom 20. Januar 2018 (Wdh. vom 21.09.2016)

Es handelt sich um einen Siebdruck von A. R. Penck, einem der bedeutendsten deutschen Künstler. Penck wurde als Ralf Winkler 1939 in Dresden geboren und lebte zuletzt in Irland. Anfang Mai 2017 verstarb der Künstler in Zürich. Seine Kunst ist gekennzeichnet durch einfache, archaische Bildzeichen, die oft an Höhlenmalerei oder Graffiti erinnern.



Bei dem hier präsentierten Kunstwerk handelt es sich um einen "Epreuve d'artiste". Darunter versteht man in der Kunst einen vom Künstler persönlich vorgenommenen Abzug vom Original. Der Siebdruck erschien in einer Auflage von 50 Stück, doch vom "Epreuve d'artiste" gibt es insgesamt nur drei Exemplare. Es handelt sich also um ein Unikat, noch dazu von einem der bedeutendsten deutschen zeitgenössischen Künstler - solche Werke sind bei Sammlern sehr beliebt.

Bildquelle: ZDF