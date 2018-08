Objekte vom 20. Juli 2018

Das 12-teilige Fischbesteck für sechs Personen wurde um 1900 von der renommierten Silberwarenmanufaktur Koch & Bergfeld in Bremen hergestellt. Die Herstellungszeit ergibt sich aufgrund der typischen Punze in Form einer Vase mit Fuß, die nach 1884 von der Manufaktur so benutzt wurde. Weitere Punzen zeigen Halbmond und Krone sowie eine 800er Silbermarke



Bis auf kleinere Macken, die vermutlich durch zu heißes Spülwasser entstanden sind, befindet sich das komplette Besteck aus 12 Einzelteilen in einem recht guten Zustand. Sehr schön ist die Verzierung der Gabelgriffe in Form eines leicht verfremdeten Delphins. Das antike, seltene und sehr edel aussehende Fischbesteck dürfte immer noch ein dekoratives Accessoire für die nächste Fischtafel sein.