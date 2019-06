Objekte vom 20. Juni 2019

Solche Eurochairs waren in den 1960er bis 1970er Jahren aufgrund ihres bequemen Sitzkomforts sehr beliebte Cocktail- oder Loungesessel. Die beiden mitgebrachten Sessel mit einem Grundgestell aus verchromten Metall zeigen deutliche Gebrauchsspuren und befinden sich in keinem guten Zustand. So befinden sich im Bezug aus Kunstleder einige Risse und Knickfalten, die Halterungen sind ausgeleiert und die durchgesessene Polsterung löst sich teilweise schon auf und riecht nach Rauch. Der Etikettaufdruck "Girsberger Eurochair" verweist auf die bekannte Firma Girsberger, die von dem Schweizer Designer Hans Eichenberger gegründet wurde. Die Jahreszahl 1966 auf dem Etikett steht aber nicht für die Herstellungszeit, sondern ist das Datum der auslaufenden Garantie, wobei auf der Beschreibung eine zweijährige Garantie zugesagt wird. Die Sessel wurden in den Jahren 1964 und 1967 gekauft.



Trotz eines schlechten Erhaltungszustands mit deutlichen Gebrauchsspuren und Beschädigungen handelt es sich bei den beiden coolen Eurochairs um interessante und gefragte Designobjekte.