Objekte vom 20. März 2018

Das mitgebrachte alte Spiel stammt laut Angabe von dem Verlag Josef Scholz in Mainz, der 1793 in Wiesbaden gegründet wurde und ab 1829 in Mainz ansässig war. Aufgrund der Spielanleitung dieses Brettspiels in alter deutscher Schrift und der Kleidung der dargestellten Personen dürfte das Spiel circa aus der Zeit um 1905 stammen. Die Spielfiguren, hier kleine Gänse aus Zinn, sind handbemalt und noch in Ordnung.



Zu dem gut erhaltenem und circa hundert Jahre altem Gänse-Spiel gehört ebenfalls noch eine nahezu makellose Originalverpackung mit lithographierten Motiven.



Bildquelle: ZDF