Objekte vom 20. März 2019

Die feinen Miniatur-Schnitzereien aus Elfenbein dürften norditalienischem Ursprungs sein, wo sie schon Ende des 18. Jahrhunderts gefertigt wurden. Die rückseitige alte Beschreibung mit den Daten "Giuseppe Maria Bonzanigo Asti 1745-1820" verweist zunächst auf den gleichnamigen berühmten Künstler Bonzanigo, der für seine feinen Schnitzerein bekannt war. Diese eher einfachere und grobe Schnitzerei kann dem großen Meister Bonzanigo aber nicht zugeschrieben werden. Hier handelt es sich um zwei sogenannte emblematische Darstellungen. So steht auf einem Postament ein großer, mit vielen unterschiedlichen Blumen gefülllter, weit ausgestellter Blumenkorb mit einem hohen Henkel, was für die Zeit des Biedermeier um 1800 spricht. Die beiden Tauben stehen hier für die Liebe. Das andere Stück zeigt als Darstellung zwei flammende Herzen und nicht gut erhaltene Reststücke eines Dolchs, der in den Herzen steckte. Dieses Stück befindet sich in einem schlechten Zustand und müsste restauriert werden.



Bei der Anfertigung wurden die Elfenbeinteile auf eine schwarze Holzplatte montiert, die bei dem ersten Stück bereits einen Riss aufweist. Leider wurde hier nicht sehr fachmännisch ein neuzeitlicher Kleber aufgetragen, der sich über die Oberfläche zieht. Die Umrandung besteht aus Messing. Die Herstellungszeit dürfte auf den Anfang des 19. Jahrhundert datiert werden, circa um 1810 bis1830. Trotz der Restaurierungsbedürftigkeit handelt es sich um zwei interessante und antike Miniatur-Schnitzerein.