Objekte vom 20. Mai 2019

Die aus Frankreich stammende kleine Kaminuhr besteht aus einem Bronzekorpus, der ehemals vergoldet war, sowie einer Plinthe aus Bronze. Die Putti sind aus einem hohlgegossenem Zinkguss gefertigt und der Sockel besteht aus Marmor. Die Signatur "Aug. Moreau" verweist auf den französischen Künstler Auguste Moreau (1834 - 1917), der besonders für seine hervorragenden Skulpturen bekannt ist und dessen guter Name für Qualität spricht. Das Stück ist mit einem normalen französischen Uhrwerk ausgestattet, das gereinigt und patentiert ist. Die Herstellungszeit dürfte um die Jahre 1860 - 1870 datiert werden. Ferner ist die noch funktionstüchtige Uhr mit einem äußerst dekorativem Emaille-Zifferblatt versehen. Obwohl sich die Uhr äußerlich in keinem so guten Zustand befindet, handelt es sich bei dieser antiken französischen Kaminuhr um ein außergewöhnlich schönes, seltenes und gefragtes Exemplar.