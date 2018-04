Die geschlossenen Augen bei dieser Puppe aus Biskuitporzellan weisen darauf hin, dass die Schlafaugen-Funktion nicht mehr funktioniert, ursprünglich hatte die Puppe wunderschöne blaue Augen.



Biskuitporzellan: unglasiert gebranntes Porzellan mit weichem Erscheinungsbild, beliebt im Klassizismus



Aufgrund der Nackenmarken "C" sowie "made in Germany" und der Zahl "7" könnte es sich bei dem Hersteller um Johann Daniel Kestner aus Waltershausen in Thüringen handeln, der solche Marken ab 1892 verwendet hat. Dabei steht das "C" für die Größe und die Form der Puppe und die "7" für den Modellkopf. Ab 1897 wurde dann die Marke "JDK" für Johann Daniel Kestner in Umlauf gebracht. Somit könnte diese Puppe in der Zeit um 1892 bis 1897 gefertigt worden sein.



Der Puppenkörper selbst mit den einzelnen Gliedern ist aus Pappmaché gefertigt. Bis auf die Augen und die Haare ist das Gesicht mit der feinen Bemalung sehr gut erhalten. Das Kleid an der Puppe ist nicht aus der Zeit, die weiteren mitgebrachten Kleidungsstücke könnten unter anderem aus dem Zeitraum um 1900 stammen.



Die über hundert Jahre alte Puppe aus Biskuitporzellan ist ein schönes Sammlerobjekt für Puppenliebhaber.

Bildquelle: ZDF