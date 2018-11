Objekte vom 20. November 2018

Das Bild, Öl auf Holz, ist auf der Rückseite neben dem Namen August Rieper auch mit der damaligen Privatadresse des Künstlers in München, sowie mit dem passenden Titel "DerTrinker" versehen. Die Darstellung zeigt einen rotbäckigen und frohgelaunten Mann mit Hut und roter Jacke, der genussvoll einen Weinkrug in den Händen hält. Diese Darstellungsart orientiert sich an der Genremalerei des 17. Jahrhunderts aus Holland, was wiederum sehr typisch für die Malweise um 1900 in München spricht. Auch hier hat der Künstler auffallend präzise mit Glanzeffekten gearbeitet, was besonders gut an den kleinen Elementen, wie zum Beispiel an den Knöpfen und den Gesichtskonturen zu erkennen ist. Ein wahres Prachtstück ist der originale und authentische Rahmen, der aus Holz handgeschnitzt ist, der aber ohne die aktuelle Ofenbronze noch prächtiger aussehen dürfte. Das Bild ist mit "A. Rieper" signiert und mit "1899" datiert. Die Kratzer auf der sichtlich dicken Firnissschicht können zwar gut restauriert werden, den Wert aber mindern. Nichtsdestrotz handelt es sich um ein antikes Bild mit einem dekorativem Motiv und einem pachtvollem Rahmen.