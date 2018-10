Objekte vom 20. Oktober 2018 (Wdh. v. 13.01.2017)

Die exklusive Kaviarschale stammt von der Firma Lalique, die 1918 in Frankreich mit Firmensitz in Paris gegründet wurde. Die bekannte Glasmanufaktur ist im Elsass ansässig und gehört zu den renommiertesten Glasmanufakturen der Welt.



Der Entwurf zu diesem Modell stammt aus dem Jahr 1969 von Marie-Claude Lalique, der Enkelin von René Lalique. Die Glasqualität der Kaviarschale ist ganz hervorragend, allerdings ist der Metalleinsatz nur vergoldet. Das vorliegende Modell mit dem Namen "Igor" wird heute noch hergestellt und ist als Neuware sehr wertvoll.



Diese Kaviarschale von Lalique zeugt von ausgezeichneter Qualität, sie ist signiert und befindet sich noch in einem guten Zustand.

Bildquelle: ZDF