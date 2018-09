Objekte vom 20. September 2018

Der Kombinationsstift ist auf einer Seite noch mit einer Schreibfeder von Lewis Edson Waterman (1837 - 1901) ausgestattet, die allerdings noch in ein Tintenfass getunkt werden muss. Bei Waterman handelt es sich um den amerikanischen Erfinder des Füllfederhalters. An der anderen Seite befindet sich eine Bleistiftmine. Die Hülle aus 14-karätigem Goldblech ist fein ziseliert, wobei das Dekor zeitlich den Jahren 1880 bis 1890 zugeordnet werden kann. Diese Art von Stiften wurden Ende des 19. Jahrhunderts in Pforzheim auch als Anhänger gearbeitet und konnten an einer Kette getragen werden.



Der antike Goldstift aus dem 19. Jahrhundert mit kleinen Türkis-Cabochons ist ein hübsches und dekoratives Exemplar, dass auch heute noch gut ankommen und gefallen dürfte.