Die Skulptur eines kleinen Jungen ist auf der Bodenplatte mit der Signatur des Krefelder Kunstbildhauermeisters Franz Brahmstaedt (1877-1919) und der Jahreszahl 1912 versehen. Es gibt von diesem Künstler fast keine vergleichbaren Objekte auf dem Markt, da sein Werk durch den frühen Tod begrenzt ist und sein Nachlass im 2. Weltkrieg zerstört wurde. Nur eine Handvoll Skulpturen sind noch von ihm belegt, darunter eine stadtbekannte Brunnenskulptur in Krefeld, der sogenannte Kinderbrunnen.



Kinderdarstellungen in dieser unschuldig infantilen Art waren zu Beginn des 20. Jahrhunderts sehr beliebt, doch selten waren sie so realistisch und frei von Kitsch. Die Ausführung in Gips ist natürlich weitaus preisgünstiger als in Bronze. Ob es dieses Motiv auch in einer Bronzeversion gibt, ist nicht bekannt, aber recht wahrscheinlich. Weitere Skulpturen des Künstlers werden ausschließlich in Privatbesitz vermutet.

Bildquelle: ZDF