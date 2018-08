Das eindrucksvolle und auffallend schön gefertigte Schmuckstück zeugt von einem außergewöhnlichem Entwurf. Das gelbgoldene Armband im Stabdekor und Doppelstegen ist mit einem qualitätsvollen und fast unsichtbarem Verschluss versehen. Das typische Design spricht für eine Herstellung in den frühen 1970er Jahren. Bei den kleinen grünen Steinen in mehreren Farbnuancen handelt es sich um Turmaline, die in unterschiedlichen Höhen gesetzt wurden. Das Thema von Höhen und Tiefen und die damit verbundenen stetigen Veränderungen ziehen sich gestalterisch komplett über das ganze Armband, bei dem auch die grüne Farbe der Steine, die für Hoffnung steht, eine wichtige Rolle zu sein scheint.



Das extravagante und mit 750er Gold gepunzte Armband befindet sich in einem sehr guten Zustand und ist wertvoll.

Bildquelle: ZDF