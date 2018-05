Objekte vom 21. Dezember 2017

Dieses Gefäß ist eine Deckelurne mit einem Tripoid, einem Dreibein. So befinden sich auf dem dreispassigen Sockel drei geschwungene Bocksbeine, die in sogenannten Protomen enden, sogenannten aufgesetzten Kopfhalterungen, deren vordere Teile in Form von Widderköpfen gestaltet sind. Die schon seit der Antike beliebte Form wurde immer wieder neu aufgegriffen, besonders aber in der Zeit um 1800, wobei das vorliegende Stück nicht ganz so alt ist.



Die Herstellungszeit dieser hübschen und mit Rosenzweigen und einem Rosenkranz verzierten Vase dürfte um 1920 datiert werden, wobei der Entwurf aber laut Marke aus der Kunstabteilung der Porzellanmanufaktur Rosenthal stammt und die Meistermarke auf den Maler und Künstler K. Mettner verweist. Aufgrund dieser Stempel dürfte die Vase zwischen 1914 bis 1933 gefertigt worden sein, die Malart circa auf die 1920er Jahre.



Bis auf nur wenige Macken handelt es sich bei dieser Widderkopfvase aus der Manufaktur Rosenthal um ein künstlerisch sehr schön gestaltetes Sammlerstück.

