Objekte vom 21. Februar 2019

Bei der dargestellten Person auf dem Porzellangemälde handelt es sich offensichtlich um eine jüngere noble Patrizierdame oder eine Adelige aus dem Ende des 19. Jahrhunderts, einer Zeit, aus der auch der Rahmen stammen dürfte. Aufgrund des zu dieser Zeit wieder sehr angesagten Renaissance-Stils sollte das Portrait eigentlich eine Büste aus dem 17. Jahrhundert darstellen, hier mit passendem Schmuck, Pelzbesatz und Kopfbedeckung. Der allerdings nicht aus dem 17. Jahrhundert gerahmte Teller ist mit der Jahreszahl "1882" und den Buchstaben "MSL" versehen, was für den Ort Montigny-sur-Loing in Frankreich steht. Die Signatur "J. Viall" verweist auf den Künstler Jules Jean Viall. Laut Prägestempel "ES" stammt das Stück aus der Manfaktur von Eugène Schopin (1831 - 1893), der diese sehr bekannte Manufaktur 1872 in Montigny-sur-Loing gegründet hat, wo großartige künstlerische Arbeiten gefertigt wurden.



Bis auf einige Alterspuren auf dem Rahmen weist das antike Porzellangemälde keinerlei Beschädigungen auf. Die sehr gut gemachte Handbemalung zeugt von bester Farbigkeit und Qualität. Hier handelt es sich um ein ganz besonderes Kunstobjekt von einem guten Maler aus einer kleinen und feinen französischen Manufaktur.