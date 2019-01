Objekte vom 21. Januar 2019

Das Spielzeug-Pärchen "Toni und Vroni", das auf einem leichten Gefälle laufen/tanzen kann, stammt gemäß dem sehr bekannten Schildkröt-Logo auf der noch vorhandenen Originalverpackung von der Firma Schildkröt. Die 1896 in Rauenstein in Thüringen gegründete Firma ist der älteste deutsche Puppenhersteller, der bis heute produziert. Bei den Puppen handelt es sich um zwei Kinder in alpenländischer Bekleidung, die mit einem Laufmechanismus ausgestattet sind. Der Aufdruck auf dem Deckel der Verpackung mit der "Nr 7025" und "Made in U.S.- Zone Germany" verweist auf das Herstellungsjahr 1946. Die verschiedenensprachigen Bezeichnungen auf dem Deckel in deutscher, englischer, französischer und spanischer Sprache "Toni und Vroni" sowie "Jack and Hill", "Paul et Virginie" und "Lolita y Perico" weisen darauf hin, dass dieses Spielzeug auch exportiert wurde.



Die circa 70 Jahren alten Laufpuppen aus namhaften Haus, die übrigens aus Hartplastik bestehen und teilweise handbemalt sind, befinden sich insgesamt in einem sehr guten Erhaltungszustand, so auch die Originalverpackung, was bei Sammlern auf Interesse stoßen dürfte.