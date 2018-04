Objekte vom 21. Juni 2017

Die „Vision 2000“ gilt als Design-Klassiker der 70er Jahre. Der futuristische Look der Anlage entsprach dem damaligen Zeitgeist, der von Ereignissen in der Raumfahrt und der Begeisterung für den technischen Fortschritt geprägt war. Entworfen wurde die Stereoanlage von dem deutschen Industriedesigner Thilo Oerke, dessen Prototyp noch mit einem Schallplattenspieler, Verstärker und Lautsprechern ausgestattet war.



Später verkaufte Oerke die Rechte am Entwurf an die Firma Rosita Tonmöbel, die dann nur das Außengehäuse produzierte und alle weiteren Geräte dazu gekauft hat. Wie hier zu sehen, stammt zum Beispiel das Tape-Deck von Philips, die beiden Lautsprecher gehören nicht zur Anlage.



Trotz kleinerer Beschädigungen befindet sich die Stereoanlage "Vision 2000" in einem guten Zustand und ist ein beliebtes Sammlerstück.

Bildquelle: ZDF