Objekte vom 21. Juni 2019

Das vorliegende Objekt aus den 1970er Jahren ist ein Vakuumbereiter für Kaffee, bei dem die Kaffeezubereitung nach dem Prinzip der Vakuum-, bzw. Unterdruckmethode funktioniert. Dazu ist das Gerät mit zwei unterschiedlichen Glasgefäßen ausgestattet. Im unteren Bereich des Vakuumbereiters befindet sich ein Brenner zum Entzünden einer Spiritusflamme. Dabei dient der untere Glaskanne als Wassertank, in dem sich das Wasser erwärmt, hochkocht und sich im oberen Glasgefäß mit dem eingefüllten Kaffee vermischt. Nach dem Erlöschen der Spiritusflamme läuft der Kaffee wieder in die untere Glaskanne zurück, die jetzt als Kaffeekanne dient. Der Aufdruck "Cona 337117 Size C Made in Germany" verweist auf den Hersteller Cona, wobei Cona eigentlich ein englisches Produkt ist, was auf dem unteren Teil mit "British and Foreign Patent" und ebenfalls mit "Cona Reg. No. 337117 Made in England" vermerkt ist. Inzwischen ist daraus ein holländischer Hersteller geworden, der das Produkt aber immer noch als "Cona" anbietet und verkauft. So stammt das Unterteil aus England und die Glasteile aus Deutschland, von denen eine mit dem Vermerk "Made in Western Germany" zu den 1970er Jahren passt und die andere mit "Made in Germany" wohl später dazukam.