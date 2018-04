Objekte vom 21. März 2018

Das sehr prachtvolle siebenteilige Silberservice besteht aus einem Tablett mit einer geschliffenen Glasplatte, einer Kaffee- und Teekanne, einem Sahnekännchen und einer Zuckerdose und einem Kakao- oder auch Heißwasserkännchen. Zusätzlich gibt es ein Stövchen mit einem Wasserkessel. Alle Teile sind mit 800er Silber gepunzt und wurden in Köln von dem bekannten Juwelier E. Goldschmidt verkauft.



Bis auf kleinere Mängel befinden sich die einzelnen Stücke in einem außerordentlich guten Zustand. Die Herstellungszeit dieser damals beliebten Silberwaren im barocken Stil dürfte auf die Zeit um 1920 datiert werden. Aufgrund des Stempels "Hb" dürfte es sich bei dem Hersteller um den Dresdner Silberwarenhersteller Hermann Behrnd handeln, der genau in diesem Stil arbeitete.



Das prunkvolle Silberservice mit einem beachtlichen Silberwert zeugt von schönster und bester Verarbeitung und Qualität und ist sehr wertvoll.

