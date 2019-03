Objekte vom 21. März 2019

Das mit "W. Gdanietz" signierte Bild verweist auf den bekannten Maler Wilhelm Gdanietz (1893 - 1969), dessen umfangreiches Ouevre (Gesamtwerk eines Künstlers) aus circa tausend Bildern besteht. Gdanietz studiert an der Düsseldorfer Kunstgewerbeschule, die später in die Kunstakademie Düsseldorf überging.



Wilhelm Gdanietz (1893-1969): Deutscher Genre- und Interieurmaler, tätig in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts.



In seiner Zeit im holländischen Volendam und auch später in Düsseldorf hat Gdanietz viele Bilder mit ähnlichen Darstellungen wie diesem gemalt. Das Motiv zeigt hier einen musizierenden Seemann in typischer Tracht mit leuchtend roter Jacke und riesigen Holzschuhen. Besonders gut gelungen ist die immer wiederkehrende gleiche Kopfhaltung und das Gesicht. Auch die malerische Ausführung der beschaulichen Innenausstattung der Fischerstube erfolgte stets nach gleichen Kriterien, hier mit einem dekorativem Fischernetz an der Wand und Binsenmatten auf dem Boden. Diese Art von Bildern mit romantischen Motiven aus vergangenen Zeiten sprachen besonders das Bürgertum an. Bis auf eine rückseitg geflickte Beschädigung an der Leinwand und einem zeitgenössischen Rahmen mit kleineren Macken, befindet sich das dekorative Bild in einem guten Erhaltungszustand.